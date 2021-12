Slachtoffers oog in oog met levensechte kopie van aanrander: ‘Hoe kon je nou zoiets doen?’

De slachtoffers vertelden dinsdagavond in Opsporing Verzocht over de confrontatie. Het programma stond uitgebreid stil bij de onopgeloste misbruikzaak, die vorige week weer volop in het nieuws kwam toen de politie een hologram van de verdachte naar buiten bracht.

De vrouwen - toentertijd nog tieners van 15 en 13 - werden elf jaar geleden door vermoedelijk dezelfde man misbruikt. Hij volgde ze op de fiets, waarna hij in een kelderbox toesloeg. Een derde vrouw die dinsdagavond aan het woord kwam, vertelde hoe ze kon ontsnappen nadat ze een fiets naar de man had gegooid.

‘Ik herken zijn sloffen’

De drie hebben oog in oog gestaan met het hologram, omdat dit goed is voor de verwerking van de gebeurtenissen. Ze reageerden verschillend op de aanblik van de verdachte, zo was in Opsporing Verzocht te zien.

Zo begon één van hen te huilen. ,,Wat een klootzak”, zei ze. ,,Hoe kon je nou zoiets doen?” Een ander vertelde zich juist sterk te voelen: nu ze volwassen is, kan hij haar ‘niks meer maken’. De derde zei vooral aan te slaan op de opvallende sloffen. ,,Die herken ik als eerste, omdat ik toen altijd naar de grond keek.”

Voor alle vrouwen geldt dat de impact van de gebeurtenissen gigantisch is geweest. Eén van hen zei dat de man haar in de kelderruimte met een mes bedreigde. ,,Ik dacht dat ik dood zou gaan. Ik was zó bang. Ik had geen keuze. Toen ik thuis kwam, heb ik mijn knuffel gepakt en heb ik me in de badkamer verstopt. Ik was kapot, beschadigd. Nog altijd ben ik bang om hem tegen te komen.”

Politie: wees niet bang dat we de verkeerde aanhouden

De politie drukte kijkers dinsdagavond op het hart om tips vooral door te geven en niet bang te zijn dat de verkeerde persoon wordt aangehouden. Dit omdat de recherche over dna van de dader beschikt en dus makkelijk kan vaststellen of zij de juiste persoon op het oog heeft.

Het gaat om een man met een lichte huidskleur, die tussen de 46 en 56 jaar oud moet zijn. Elf jaar geleden viel hij op door zijn instappers, buikje en opvallend hoge stem.

