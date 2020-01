Smaakt prima, een sneetje 'oorlogsbrood'

Holocaust­mo­nu­ment Levens­licht in hele regio te zien

27 januari In zowel Schiedam, Vlaardingen als Maassluis is het holocaustmonument Levenslicht te zien. Gisteren was het precies 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd van de nazi's. In alle steden is hier het afgelopen weekend bij stilgestaan.