Sobere Brandersfeesten bij de bekende kroegen in Schiedam: geen bands en podia meer

VAN WIEG TOT GRAF Klassieke muziek was de passie van Aad: ‘Grote namen wist hij naar de kerk te krijgen voor optredens’

Als technicus in klimaatbeheersing reisde Aad Jordaans (74) door het hele land, maar zijn eerste passie was muziek. De pianospeler en meesterverbinder hielp jonge muzikanten vooruit en organiseerde menig concert in de Westvestkerk en in zijn huis: twee monumentale panden die de Schiedammer onder zijn hoede nam.

16 augustus