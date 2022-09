Southbeach komt er weer: sporten langs de Nieuwe Maas op een zandveldje

Het is voor de zevende keer dat er een strandje wordt opgetrokken langs de Nieuwe Maas in De Gorzen. Schiedammers van alle leeftijden en condities kunnen kennismaken met verschillende sportieve activiteiten. Voetbal, een bootcamp, hardlopen, dat soort zaken. Op de Maasboulevard wordt een zandveld aangelegd van 30 bij 40 meter. Daarop, maar ook op het grasveld ernaast is het evenement. Dat wordt georganiseerd door Team Sportservice Schiedam.

Southbeach is een ‘plek van verbinding’. In 2019 was de laatste keer dat het zandveldje werd aangelegd voor Southbeach. Southbeach wordt op 13 september geopend door de Schiedamse wethouder Antoinette Laan (sport). Het aanbod is verschillend en voor verschillende doelgroepen. Er zijn sportdagen voor scholieren, maar ook is er een seniorenochtend. Naast een familiedag en een avond met meidenvoetbal is er ook een voetbalavond voor mensen die aangepast sporten. Kinderen kunnen zich uitleven op een stormbaan en een springkussen en er zijn diverse open middagen om clinics te volgen.

Familiedag

Southbeach is echter niet alleen maar lekker bewegen. Achterliggende gedachte is dat deze plek ook een ontmoetingsplek is. Inwoners en organisaties die actief zijn in de buurt komen elkaar tegen op een ‘laagdrempelige manier’, meent TeamSportservice Schiedam. De laatste dag, zondag 18 september, wordt de sportweek afgesloten met een familiedag.



De toegang tot Southbeach is gratis.

