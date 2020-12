Speurhond ontdekt bestelbus met dertien Albanezen in Hoek van Holland

Een dag eerder werden tijdens controles in de havens van Hoek van Holland en Europoort ook al veertien verstekelingen aangetroffen. Daar zaten ook vier kinderen en een zwangere vrouw bij. De Koninklijke Marechaussee is bezorgd over de ontwikkelingen. ,,Dit soort situaties zijn zeer schrijnend. Het wordt nu ook kouder en je wilt niet weten wat er allemaal had kunnen gebeuren.

De Koninklijke Marechaussee kan niet bevestigen of de naderende Brexit of de drukte in Calais een rol spelen bij de vluchtelingenstroom. ,,We hebben uiteraard wel contact met andere landen en houden het in de gaten.’’