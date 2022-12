Spin for Life Vlaardingen stopt met fietsen tegen kinderkanker, in totaal 1,5 miljoen euro opgehaald

Maar liefst 1,5 miljoen euro werd er afgelopen vijftien jaar ingezameld door Spin for Life Vlaardingen, het jaarlijkse spinningevenement waarbij hard werd gefietst voor onderzoek naar de agressieve vorm van kinderkanker neuroblastoom. De werkgroep heeft nu besloten dat Spin for Life ophoudt te bestaan.

Spin for Life Vlaardingen begon twintig jaar geleden met evenementen waarbij deelnemers op een spinningfiets uren rondtrapten om geld in te zamelen voor goede doelen. Sinds 2006 ging de opbrengst alleen nog maar naar Villa Joep. Die stichting is opgericht door de ouders van Joep, die in 2003 overleed aan neuroblastoom. Het jongetje was toen 4 jaar oud. Neuroblastoom is een van de meest agressieve vormen van kanker die kinderen kunnen treffen. Jaarlijks krijgen 25 tot 30 kinderen in Nederland de diagnose.

In vijftien jaar tijd haalde Spin for Life Vlaardingen zo'n 1,5 miljoen euro op voor Villa Joep, dat met het geld onderzoek doet naar de ziekte.

‘Niet trappen, maar stappen’

Het evenement kon afgelopen jaren niet doorgaan vanwege coronamaatregelen, maar bleef zijn best doen om aandacht te vragen voor Villa Joep. Onder andere met het wandelalternatief ‘Niet trappen, maar stappen’ en een mini-editie van het spinningevenement in het Oranjepark. Zo werd in coronatijd alsnog 100.000 euro opgehaald.

Toch is de werkgroep na gesprekken in de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat er geen nieuwe edities van Spin for Life meer komen. Zo is de inschatting dat er niet genoeg vrijwilligers beschikbaar zullen zijn om nieuwe evenementen in goede banen te leiden. In een afscheidsmail aan alle sponsors, vrijwilligers en deelnemers bedankt de organisatie iedereen voor zijn bijdrage en roept op om Villa Joep op andere manieren te (blijven) steunen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.