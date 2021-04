‘Spoorloze’ spelertjes van de B&A Boys weer op de radar, ze zijn te horen in speciale voetbalpodcast

Via hun trainer worden de spelertjes van de E1 van voetbalclub DVO’32 uit Vlaardingen in de jaren 80 gevraagd of ze een tijdelijke ‘transfer’ willen maken. Naar het fictieve team B&A Boys, met keeper Bassie in de goal en trainer Adriaan langs de lijn. De ‘Boys’ spelen een rol in de Bassie & Adriaan-televisieserie Het geheim van de Schatkaart. Zeker een halfjaar lang draven ze wekelijks een paar keer op voor de opnames in Vlaardingen.