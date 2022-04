Steeds minder coronatest- en priklocaties in de buurt: alleen in Vlaardingen kun je nog voor beide terecht

Nu het sinds deze maandag bij een positieve zelftest op corona niet meer verplicht is bij de GGD een officiële bevestiging via een pcr-test te halen, neemt het aantal vaccinatie- en testlocaties in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis steeds verder af.

Zo is er zowel in Schiedam als in Maassluis geen testlocatie meer te vinden. Alleen in Vlaardingen kan nog elke werkdag een PCR-test worden gedaan. ,,De testlocatie in de Rehobothkerk Vlaardingen blijft vooralsnog geopend”, meldt een woordvoerder van de GGD Rijnmond.

Als reden voor de sluitingen, noemt de woordvoerder het verminderde aantal testaanvragen: ,,We zien een sterke daling bij de testafspraken. We bekijken of die dalende trend wordt voortgezet de komende weken. Nu mensen na een positieve zelftest geen pcr-test ter bevestiging meer hoeven te doen, verwachten we dat het nog rustiger wordt in de teststraten. Maar natuurlijk blijven we dat monitoren”, aldus de woordvoerder.

Kleine locatie blijft open

Tot voor kort waren er zes grote priklocaties in de regio, dat zal worden afgebouwd naar drie locaties. De Schiedamse locatie de Groenoordhal wordt daarom eind deze week gesloten. Schiedammers die zich graag dichtbij huis willen laten vaccineren, kunnen er nog tot 16 april terecht. Wel blijft voorlopig op zondag de kleine priklocatie in het Huis van de Wijk Oost aan de Boerhaavelaan geopend.

In Maassluis zijn al langer geen vaccinatielocaties meer open, al konden de inwoners zich daar op 11 en 18 maart nog wel bij een pop-up locatie laten prikken in Theater De Koningshof. Maassluizers die nu nog een vaccin willen kunnen het best uitwijken naar Schiedam of op dinsdagmorgen naar de priklocatie Wijkcentrum West in Vlaardingen.

