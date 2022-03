Stichting Monstersche Sluis wacht schadevergoeding niet langer af en start met reparatie van scheuren

Het onderhoud aan de Monstersche Sluis in Maassluis is maandag begonnen. Het metselwerk wordt aangepakt en de scheuren in het gewelf worden gerepareerd. Naar verwachting duren de werkzaamheden zo’n vier weken. De scheepvaart wordt hierbij zo min mogelijk belemmerd.

De scheuren in het gewelf zijn mede veroorzaakt door bouwwerkzaamheden aan de Noorddijk. In 2020 kreeg de Monstersche Sluis daardoor zwaar bouwverkeer te verduren. De veroorzaakte schade bedraagt zo’n 15.000 euro exclusief btw, waar de stichting het bouwbedrijf aansprakelijk voor stelt.

,,Die zaak loopt nog steeds, er wordt ontzettend moeilijk over gedaan. Omdat de schade al in 2020 is ontstaan en alleen maar erger wordt, hebben we besloten die nu mee te nemen met de andere onderhoudswerkzaamheden. De kosten willen we nog steeds verhalen”, aldus Bert de Reuver, bestuursvoorzitter van de Stichting Monstersche Sluis.

Naast het onderhoud aan de sluis herstelt de gemeente het metselwerk van de trappen naast de sluis. De werkzaamheden duren tot eind april. Het vaarseizoen, dat 15 april begint, komt hierbij volgens de stichting niet in het gedrang. ,,We hebben met de aannemer afgesproken dat de sluis in het weekend gewoon open kan.”

Oude glorie

Het historische bouwwerk midden in het centrum van Maassluis dateert uit 1602, maar werd in de jaren 70 afgesloten voor de scheepvaart. In september 2018 werd de sluis officieel heropend. Vlak daarvoor is onder meer het metselwerk aangepakt en zijn de sluisdeuren vervangen. Later zijn twee loopbruggen geplaatst, waarmee de sluis volledig in zijn oude glorie hersteld is.

Sinds de heropening kunnen schepen er in het vaarseizoen op vrijdag, zaterdag en zondag op vaste tijden doorheen. De sluis wordt dan bediend door twintig gecertificeerde sluiswachters die, eveneens vrijwillig, zorg dragen voor het klein onderhoud van het rijksmonument .

