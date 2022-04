Student zoekt Vlaardingse verhalen over Duits luchtafweergeschut in de Tweede Wereldoorlog

Het Stadsarchief Vlaardingen is op zoek naar verhalen over het Duitse luchtafweergeschut rondom de stad in de Tweede Wereldoorlog. Student archeologie Ruben Olsthoorn gaat de verhalen verzamelen voor zijn afstudeerproject aan de hogeschool Saxion in Deventer.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meerdere Duitse luchtafweerstellingen rond de stad gestaan. Het enige object dat nog herinnert aan het geschut is een betonnen fundament bij Rondom West bij het Krabbepark in de Westwijk. In dezelfde wijk zijn er ook sporen te zien van een Duitse tankgracht, die langs een luchtafweerstelling lag, ter hoogte van de brug over de A20 , die het Krabbepark met de Broekpolder verbindt.

Impact op bevolking

Alle verhalen die met het afweergeschut of de tankgracht te maken hebben zijn welkom. Omdat vele mensen die het meemaakten niet meer in leven zijn, doet Olsthoorn ook een beroep op de verhalen die door zijn verteld aan hun kinderen. De student wil graag weten wie met de Duitsers bij de batterij hebben gesproken, wie er moesten werken aan de aanleg van de stellingen en de tankgracht en wat de impact op de bevolking was als de kanonnen bulderden bij overvliegende geallieerde vliegtuigen. Maar Olsthoorn hoort ook graag de verhalen van gewone Vlaardingers, mensen die bijvoorbeeld op straat granaatscherven van het geschut opraapten. Daarnaast zoekt Olsthoorn in het stadsarchief naar alles wat met de Duitse kanonnen te maken heeft.

Sporen

Ook gaat Olsthoorn de politiearchieven uit die tijd doorspitten, op zoek naar informatie over de luchtafweerbatterijen. En of er bij de Vlaardingse bedrijven die in de de oorlogsjaren actief waren nog sporen te vinden zijn van de Duitse aanwezigheid in Vlaardingen.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Vlaardingen. De verhalen worden verwerkt in de afstudeerscriptie van Olsthoorn. Wie zijn of haar verhaal kwijt wil, kan mailen naar ruben.olsthoorn98@gmail.com.

