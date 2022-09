Surrealistische ‘QR-kerstmarkt’ in Vlaardingen liep uit de hand: ‘Ineens sprong iedereen op me’

Ze hadden al een koffiekar, nu openen deze kersverse onderne­mers eigen zaak in De Loper: ‘Droom najagen’

Nik en Yvette Hermans (32 en 42) en Nick en Richelle de Pauw (31 en 30) ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens het slaan van de eerste paal in nieuwbouwwijk Nieuw Sluis in Vlaardingen. Het klikte tussen de stellen, ze begonnen samen een koffiekar en nu zeggen de twee mannen zelfs hun baan op om een eigen horecazaak te starten in winkelcentrum De Loper in Vlaardingen.

6 september