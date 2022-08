Suzanne opent een lijstenatelier: ‘Mijn kunstdroom is eindelijk uitgekomen’

Lijsten zijn een van de grote kunstliefdes van kunsthistoricus Suzanne Klüver. Het was een droom van haar een eigen zaak te openen. Die droom is uitgekomen; sinds woensdag is ze de trotse eigenaar van een lijstenatelier op de Hoogstraat 94 in Schiedam.

Suzanne groeide op in Schiedam. ,,Als klein meisje was ik al geïnteresseerd in kunst. Ik tekende vaak en kon mijn ogen niet afhouden van de kunst die aan de muren bij mijn familieleden hing. Ik ben opgegroeid in een milieu van kunstliefhebbers, dus moest en zou ik iets doen in die richting. De academie voor beeldende kunsten werd het niet. Uiteindelijk werd ik kunsthistoricus.”

Ze werkte in museum De Prinsenhof in Delft als conservator keramiek. Ook nog eventjes in het Stedelijk als conservator Stadsgeschiedenis. Klüver: ,,Een heel mooie tijd. Toch wilde ik meer. Ik heb opleidingen gevolgd als meubel maken en meubelrestauratie. Daarna ook een opleiding lijsten maken. Toen wist ik dat ik dat moest doen.”

Ook een winkel

Het is niet alleen een atelier, maar ook een winkel. Suzanne adviseert de klant welke lijst het beste is voor het schilderij. ,,Ik wil mijn expertise inzetten, maar als de klant echt iets anders in gedachten heeft, ga ik er graag in mee. Ik mag niet bepalen wat goed of slecht is voor het schilderij.”

Er is bijna geen lijst of stijl die ze niet kan leveren. En door haar museale ervaring is het voor haar een uitdaging perfectie te leveren. Toch heeft ze meer dromen. ,,Dit moet niet enkel een lijstenatelier zijn, maar ook een thuis voor de kunstliefhebber. Ik ga hier ook workshops keramiek geven. En mooie Aziatische kunst verkopen. Dat is mijn specialisatie.”

Overigens heeft het tekenen als klein meisje haar toch wel iets opgeleverd. Ze verkoopt in het atelier haar eigen werk. ,,Dat zijn kleine illustraties, omdat ik het niet kan laten.”

Het lijstenatelier is geopend elke woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.

