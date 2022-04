Tatoeages verraden inbreker strandpaviljoen: nog zelfde dag aangehouden in een supermarkt

Door de tatoeages in zijn nek werd een 29-jarige man uit Polen eind vorig jaar nog dezelfde dag aangehouden voor een inbraak in een Hoeks strandpaviljoen. Hij stond op camerabeelden en werd door bekenden van de eigenaar van de gedupeerde zaak herkend toen hij in een supermarkt aan het shoppen was.

De man uit Polen, die geen vast adres heeft, probeerde op 9 december samen met twee anderen in te breken bij een strandpaviljoen aan de Zeekant in Hoek van Holland. Deze eerste poging slaagde niet, maar de drie kwamen daarna wel binnen bij een ander paviljoen: strandrestaurant FF Tijd. Daar namen ze geld, flessen wijn en stukken taart mee. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is onduidelijk hoeveel geld er exact is gestolen.

De 29-jarige man werd nog dezelfde dag aangehouden in een supermarkt in Hoek van Holland. Hij heeft diverse tatoeages in zijn nek en kwam tijdens de inbraak herkenbaar in beeld op de beveiligingscamera’s in het strandpaviljoen. Bekenden van de eigenaren herkenden de Pool toen hij even later in de supermarkt stond. Hij zat twee dagen in voorarrest.

‘Schade vergoeden’

De 29-jarige man moest zich maandag verantwoorden voor de politierechter in Dordrecht, maar kwam niet opdagen. Er was ook geen advocaat namens hem aanwezig. De officier van justitie sprak van een ‘vervelend feit’. ,,Er was toch behoorlijk wat schade.” De Pool heeft geen adres in Nederland, zou schulden hebben in Polen en is verslaafd aan drugs. Hij zou wel gezegd hebben de schade te willen vergoeden als hij weer werk heeft.

De officier vroeg om een celstraf van twee maanden, omdat een taakstraf of boete volgens haar weinig nut heeft vanwege het ontbreken van een vaste verblijfplaats. De politierechter nam deze eis over. Het OM is nog op zoek naar de twee andere daders. Wel is al bekend om welke personen het gaat.

