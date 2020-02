Teckel Tess (11) aangevallen en voor dood achtergelaten: ‘Ze was zó lief’

Aangevallen en voor dood achtergelaten in de Broekpolder. De Vlaardingse Yvette Hoorman (41) kan niet geloven dat haar speelse teckel Tess zo bruut aan haar einde moest komen. Evenmin dat het baasje van de aanvaller is doorgelopen. ,,In wat voor wereld leven we?”

Meermaals gebeten, door elkaar geschud en verscheurd. Zo omschrijft Hoorman wat haar Tess vanochtend is overkomen. Het diertje, 11 jaar oud, was niet meer te redden en overleed in de loop van de dag bij de dierenarts.

Het hart van Hoorman is gebroken. ,,Nog nooit heeft Tess een conflict gehad met andere honden. De hond die dit heeft gedaan, wilde haar doden. Ze is over haar hele lijf gebeten. Tess had zo niet aan haar einde mogen komen. Ze was zo’n sociaal en vriendelijk meisje.”

‘Hoop dat eigenaar zich het leed realiseert’

Hoorman wandelt deze ochtend met meerdere honden door het losloopgebied van de Vlaardingse Broekpolder. Bekend terrein: ze loopt daar minstens één keer per week. ,,Ik heb daar nog nooit angst gehad. Ik ga uit van sociale honden in een losloopgebied.”

Wanneer de Vlaardingse zich aan het einde van het veld omdraait, ziet ze dat Tess ontbreekt. Op zich niets vreemds: de teckel speelt vaker in haar kielzog en komt doorgaans na enkele minuten alsnog tevoorschijn.

Nu roept Hoorman tevergeefs. Tess is weg. Tientallen meters verderop blijkt het diertje zwaargewond in het gras te liggen. ,,Ze was helemaal in shock.”