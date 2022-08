Telefoons van Ton en Ruud staan roodgloeiend, ’t Sterretje gaat weer open: ‘Mensen zijn heel blij’

Busje total loss na forse klapper op A20: ‘Blij dat hier geen passagier in zat’

Bij een forse aanrijding op de A20 heeft zaterdagochtend een autobusje veel schade opgelopen. De politie deelt op Instagram de schade na het ongeval. ,,Laten we zeggen dat we blij zijn dat er geen passagier aanwezig was in deze bus.”

23 juli