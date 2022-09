Terug in de tijd met nieuwe tentoonstelling in jarig Coöperatie Museum

Schiedam worstelt met vliegveld: grote zorgen om uitbrei­ding, maar het is toch ook wel handig

In Schiedam zien ze ze vliegen, maar vooral hóren ze ze vliegen. Vooral in Noord hebben de bewoners last van de overvliegende vliegtuigen van Rotterdam The Hague Airport. De politiek worstelt ermee, inwoners hebben last van de vakantievluchten naar het zuiden. Kortom, Schiedam zit in haar maag met het vliegveld. Wat is er aan de hand?

21 september