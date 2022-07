Terugkeer naar 24 uursspoedpost in ziekenhuis Vlietland nu ‘niet realistisch’

Een volledige heropening van de spoedeisende hulp in het Franciscus Vlietland in Schiedam is momenteel niet realistisch. Dat stelt het ziekenhuis in een reactie op de drie gemeenteraden in de regio, die vorige week opriepen tot een terugkeer naar 24 uur per dag.

Sinds 1 mei 2017 is de afdeling spoedeisende hulp (SEH) in Vlietland alleen geopend tussen 10.00 en 21.00 uur. Buiten die tijd moeten inwoners van de regio uitwijken naar de spoedpost in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

De gemeenteraden van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis riepen hun wethouders vorige week op om in gesprek te gaan met het ziekenhuisbestuur en dat te vragen om een volledige heropening van de SEH in Vlietland. Volgens de gemeenteraden werd destijds tot een beperking van de openingstijden besloten vanwege een personeelstekort en was de maatregel slechts tijdelijk.

‘Niet realistisch’

Maar volgens het Franciscus is er momenteel, net als in heel Nederland, sprake van een enorm personeelstekort. ,,Het is daarom niet realistisch om op korte termijn te denken aan een 24/7 opening van de SEH-post in Franciscus Vlietland”, stelt een woordvoerder. ,,De SEH op locatie Gasthuis kan het aanbod tijdens de sluitingsuren van de locatie Vlietland goed aan.”

Volgens het Franciscus werken huisartsen en het ziekenhuis steeds meer samen om patiënten zo snel mogelijk de meest geschikte zorg te geven. Voor de periode tussen 21.00 en 10.00 uur zijn er onderling afspraken gemaakt over de opvang van patiënten. De huisartsenpost Schievliet (HAP) is geopend in de avond, nacht, in het weekend en op feestdagen.

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseerde eerder dit jaar dat een landelijke herverdeling van het aantal afdelingen spoedeisende hulp nodig is. Volgens het Franciscus ligt het niet voor de hand dat de afdeling spoedeisende hulp in het Vlietland als gevolg van dat advies verdwijnt.

