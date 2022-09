Thaibokser Tessa (21) uit Maassluis sleept wereldtitel in de wacht: ‘Dit is echt een droom die uitkomt’

Tessa de Kom (21) uit Maassluis heeft de wereldtitel Muay Thai in de wacht gesleept. Tijdens het Glory Rivals-evenement in Alkmaar bleek ze de beste in de gewichtsklasse tot 52 kg. Het is de eerste keer dat ze zich wereldkampioen mag noemen.

Tijdens het kampioenschap in Alkmaar nam ze het op tegen landgenote Suhailey Albertus. De bokswedstrijd begon spannend, aldus De Kom: ,,De eerste twee rondes ging het nog wel redelijk gelijk op”, vertelt ze. ,,Maar de laatste drie rondes waren duidelijk voor mij.” Albertus was geen onbekende voor de Maassluise bokser: ,,We hadden al weleens samen getraind, dus ik had wel een beeld van wie ik voor me zou krijgen. Maar een training is natuurlijk wel een heel andere situatie dan wanneer je het tegen elkaar opneemt in een wedstrijd.”

De jonge bokser bereidde zich maanden voor op dit gevecht. ,,Ik heb heel hard getraind en moest ook wat kilo's afvallen om in de gewichtsklasse -52 kilogram te komen. Normaal gesproken weeg ik 55, 56 kilo, dus dat was best lastig. Maar ook dat hoort bij de sport.”

Titel verdedigen

De Kom komt uit voor het Fightteam Vlaardingen en wordt getraind door Ernst Moerkerken. Ze behaalde eerder dit jaar al een zilveren plak op het Europees Kampioenschap dat werd gehouden in Istanbul. Ze was pas zestien toen ze begon met kickboksen. Via een vriendin kwam ze bij Fightteam Vlaardingen terecht waar ze begon met Muay Thai, waarbij bijvoorbeeld ook knie- en ellebogentechnieken zijn toegestaan. Jarenlang werkte ze toe naar deze titel: ,,Eindelijk is het gelukt! Dit is echt een droom die uitkomt”, jubelt De Kom. De winst opent bovendien ook deuren voor de toekomst: ,,Nu moet ik mijn titel natuurlijk gaan verdedigen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet gepland.”

