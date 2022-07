The Kik wordt hoofdact op Brandersfeesten 2022: ‘We zoeken ook lokaal talent’

Samen feestje bouwen

Dat The Kik de hoofdact vervult, betreft volgens de organisatie een logische keuze: ,,Op zoek naar een band die het gevoel van de Brandersfeesten weergeeft, bleef één naam maar terugkomen. Met hun vertrouwde accent, hun roots in het Rotterdamse en retro look is The Kik dé act voor de Brandersfeesten! We weten zeker dat Schiedam er samen met deze band een feestje van maakt”, stelt Remy Reurling, voorzitter van het evenement.

Daarnaast wordt er gezocht naar talent van eigen bodem: ,,We zoeken ‘ongewoon gewone’ mensen. Inwoners die lid zijn van een koor of misschien een eigen band hebben. Het lijkt ons geweldig om samen met hen de Uitmarkt op de Kloosterplaats te vullen”, vervolgt de voorzitter. Ook voor culturele instellingen is podiumruimte genoeg: ,,We kennen na al die jaren al heel wat clubs, toch weten we bijna zeker dat er meer zijn dan wij nu in ons bestand hebben. De Brandersfeesten roept daarom iedereen die in Schiedam (samen) zingt, in het theater speelt of muziek maakt op om contact met ons te zoeken”, aldus medeorganisator Kitty Buijtendijk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: info@brandersfeesten.nl