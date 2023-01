The Who is terug en hier kun je foto’s zien van de punkers die je nooit eerder zag

De ketels van het Jenevermu­se­um stoken weer, maar voor het in je glas zit duurt nog wel een paar jaar

De ketels van het Jenevermuseum in Schiedam stoken en stomen weer. Voor het eerst in twee jaar maken de stokers weer beslag, bestemd voor de Old Schiedam. Het duurt alleen nog 3,5 jaar voordat de Old in een borrelglaasje terecht komt.

7:03