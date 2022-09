Tien feestjes in tien dagen ter ere van tienjarig bestaan: ‘De Waker is van heel Maassluis’

Na 100 jaar nog steeds ons kent ons op ’t Stort: ‘Buren schuiven aan voor koffie of een wijntje’

’t Stort bestaat honderd jaar. In de knusse volkswijk in Maassluis, ooit gebouwd voor arbeiders uit de industrie, is in een eeuw tijd eigenlijk maar weinig veranderd: ,,We kennen elkaar hier allemaal.”

13 september