Toen Schiedamse jenever over de hele wereld werd gedronken: ‘Zo wist de douane wat in de kistjes zat’

,,Die ijzers heten eigenlijk brandmerkijzers en zijn de voorlopers van de huidige streepjescode’’, laat vrijwilliger Wim Lagendijk weten. ,,Na 1820 was er een blije stemming in de wereld. De middenklasse kon in die tijd ook jenever drinken. En dat werd niet alleen hier gedaan, maar over de hele wereld. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld werden veel cocktails gedronken. De basis daarvan was veelal jenever, maar daar werd het Dutch Gin genoemd. Dat was veel makkelijker uit te spreken voor Engelstaligen. Om al die jenever te exporteren, werden in de kisten en vaten logo’s gebrand. Zo wist de douane wat er in de kistjes zat.’’