Tomázia overwon meerdere ziektes en liet zich zelfs door bedreigingen niet uit het veld slaan

Als kind was Tomázia al vrijgevochten. Haar vader was als zeeman veel van huis, daarom werd ze deels opgevoed door twee oudere broers. Ze was veel op straat, voetbalde met de jongens en als er ruzie was op het Kaapverdische eiland dan hoefde ze niet naar huis te rennen. Nooit over je heen laten lopen, was de boodschap van haar broers, die haar hadden leren vechten. Het wakkerde een strijdlust in haar aan die kenmerkend werd voor de rest van haar leven.