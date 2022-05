Toonaangevende Schiedamse kunstenaar Sjef Henderickx overleden

De Schiedamse kunstenaar Sjef Henderickx (77) is in de nacht van 1 op 2 mei overleden. Hij werd gezien als een van de meest bekende kunstenaars van de stad en genoot zowel nationaal als internationaal aanzien. Verschillende van zijn kunstwerken zijn in Schiedam te zien.

Zijn laatste kunstwerk, het Jeneverkunstwerk in de Locomotiefsteeg, is nog onder constructie. De steeg wordt bestraat met tegels die Henderickx heeft voorzien van brandmerken van jenevermerken. Henderickx werkte afgelopen jaar aan zo’n twaalfhonderd kleitabletten. Op de dag na zijn overlijden zijn de eerste tegels gelegd. ,,Het was al de planning dat de bestrating op 2 mei zou beginnen, maar het blijkt nu een bijzondere samenloop van omstandigheden”, meldt een woordvoerder van de gemeente.

Eerder was gepland het nieuwe kunstwerk op 27 mei op feestelijke wijze te openen tijdens het International Dutch Distillery Festival. ,,Daar zien we vanaf. We gaan op zoek naar een ander moment waarop we naast de opening wellicht ook een eerbetoon aan Henderickx kunnen geven. Wanneer en hoe dat plaatsvindt, zullen we afstemmen met de familie”, aldus de woordvoerder.

Schiedams straatbeeld

Een van zijn meest bekende werken is ’t Lam in de Groote Kerk in Schiedam. Dit kunstwerk bestaat brokstukken van de Beeldenstorm die samen de beeltenis van een lam vormen. Andere bekende werken in het Schiedamse straatbeeld zijn het verzetsmonument in het Julianapark en de bronzen vogels die de straten van Kethel-Oost sieren.

In 2019 werd Henderickx benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Niet alleen vanwege zijn verdiensten als kunstenaar, maar ook als amateurarcheoloog, onderzoeker en docent. Bovendien werd hij geprezen als actieve stad- en wijkbewoner, die met zijn kennis en kunde bijdroeg aan een mooiere stad en wijk. Vorige week dinsdag 26 april bezocht hij nog de receptie voor gedecoreerden in de foyer van Theater aan de Schie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.