Tot een jaar geleden had Theo (67) nog nooit van een podcast gehoord, nu heeft hij er al bijna 30 gemaakt

Buren Marja en Maarten dromen van de oude muziektent terug op het vernieuwde Fenacolius­plein

De aanleg van het parkje aan het Fenacoliusplein is in volle gang maar buurtbewoners Maarten Huisman (40) en Marja den Boer (70) missen één ding in de plannen: de muziektent die tot eind jaren 60 een ontmoetingsplek in het groen bood: ,,We willen een stukje historie terugbrengen.”

7 maart