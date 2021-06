Tot zijn eigen verbazing is Soufiane één van de vier finalisten van The Voice Kids: ‘Ik ben nog maar kort met muziek bezig’

Tot groep 8 wist de Hoekse Soufiane (14) niet dat hij kon zingen, nu doet hij mee aan The Voice Kids

28 mei De finale van The Voice Kids komt voor Soufiane Soussan (14) uit Hoek van Holland nu wel heel dichtbij. Vanavond is hij vanaf 20.00 uur te zien in The Sing Off, de een-na-laatste aflevering van dit seizoen. Die is al opgenomen, maar dat mag de pret niet drukken voor hem. ,,Ik heb er heel veel zin in”, zegt de jonge zanger.