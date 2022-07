Trainen met uitzicht op Het Scheur: nieuw sportplein geopend aan de Koning Willem-Alexander boulevard

Eindelijk nieuwe bestemming voor oud deelgemeen­te­kan­toor Hoek van Holland

Het voormalige deelgemeentekantoor aan de Prins Hendrikstraat in Hoek van Holland gaat veranderen in een woonzorgcentrum met plaats voor achttien cliënten van Stichting Ontmoeting. De stichting is al gevestigd in een ander pand in de straat, en gaat verkassen naar het grotere deelgemeentekantoor.

25 juni