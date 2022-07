Trambestuurster (49) breekt neus na vechtpartij vrouw met kinderwagen

Een trambestuurster (49) is zaterdagmiddag mishandeld bij de halte Schubertplein in Schiedam. Ze had een 22-jarige Schiedamse vrouw gevraagd of zij met haar kinderwagen bij een andere ingang wilde instappen. De bestuurster is vervolgens meerdere keren in haar gezicht geslagen.