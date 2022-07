Tristan (21) toont zijn archeologische schatten in de bieb: ‘Thuis heb ik nog 600 flessen en kruiken’

Trots loopt hij tussen de vitrinekasten in de bibliotheek, terwijl hij gepassioneerd over zijn vondsten vertelt. De jonge schatzoeker, zoon van de bekende kunstenaar Jacques Tange, is al sinds zijn 13de gegrepen door archeologie. ,,Maar in tegenstelling tot professionele archeologen ben ik gefixeerd op spullen van rond de industriële revolutie. Die worden vaak als ‘te jong’ bestempeld, maar ik vind dat razend interessant. Er is zó veel wat we niet weten. Het allerliefst zou ik iemand die in 1860 geleefd heeft zelf spreken, maar dat gaat helaas niet. Nu moet ik het doen met de spullen die ik vind.”