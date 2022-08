Trots en verdriet gaan hand in hand tijdens Onafhankelijkheidsdag in opvang: ‘Contrast is pijnlijk’

Suzanne opent een lijstenate­lier: ‘Mijn kunstdroom is eindelijk uitgekomen’

Lijsten zijn een van de grote kunstliefdes van kunsthistoricus Suzanne Klüver. Het was een droom van haar een eigen zaak te openen. Die droom is uitgekomen; sinds woensdag is ze de trotse eigenaar van een lijstenatelier op de Hoogstraat 94 in Schiedam.

13 augustus