Twee bruinvissen gespot bij Maassluis: mogelijk moeder en jong

Hennepkwe­ke­rij in loods Hoek van Holland leidt naar nog meer drugs en geld

Bij een inval in een loods in Hoek van Holland trof de politie eind maart een hennepkwekerij aan met ruim 650 planten. Bij een latere doorzoeking in het huis van een van de daar aanwezige mannen vond de politie ruim 50.000 euro, een kilo verdovende middelen, een Rolex en drie auto’s. Alles werd in beslag genomen.

4 april