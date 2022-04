Twee mannen bedreigen oud echtpaar met mes en stelen persoonlijke bezittingen

BINNENKIJKEN Vanaf dit nieuwe hotel heb je een magistraal uitzicht op Rotterdam: ‘Net alsof je naar New York kijkt’

Ze beschikken over een magistraal uitzicht op Rotterdam en de lichtjes van de haven en het ademt ook nog een vleugje Parijs. Welkom in de gloednieuwe Van der Valk-vestiging in Schiedam pal naast de A20, die na bijna drie jaar bouwen officieel geopend is.

