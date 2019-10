Tweelingbroers Kevin en Melvin gaan jarenlang cel in voor doden van oom Stuart Markiet en dumpen lichaam

Volgens de rechtbank kon niet bewezen worden dat de broers al langer van plan waren Stuart om het leven te brengen. Daarom was volgens de rechtbank geen sprake van moord, maar doodslag. De fatale uitspatting van geweld moet naar het oordeel van de rechtbank in een opwelling zijn gebeurd.



Markiet, vader van drie jonge kinderen, was in april 2015 door zijn ex als vermist opgegeven. Twee weken later werd het stoffelijk overschot van de man bij Rozenburg uit het water van de Nieuwe Waterweg gehaald en bleek dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen.