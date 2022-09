Van een borrel van Floryn naar herenhuizen en een hotel: terrein ondergaat metamorfose

Blondie is het pronkstuk in het nieuwe huis van de muziekfoto­gra­fie (in een voormalig postkan­toor)

Hét pronkstuk van de tentoonstelling hangt al klaar, een enorme foto van Debbie Harry. Beter bekend als Blondie, de zangeres die in de jaren 70 op posters in menig jongenskamer prijkte. Nu hangt ze in de nieuwe galerie Tone & Image in Schiedam. Samen met 39 andere vrouwelijke artiesten.

25 augustus