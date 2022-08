Van het timmeren van jenevervaten tot vastgoedpartij: dit eeuwoude bedrijf onderging flinke metamorfose

Parkinson­pa­tiënt Jan bedwingt met dochter Lotte het Pieterpad: ‘Zonder haar zou ik het niet kunnen’

Parkinson of niet, Vlaardinger Jan van Hasselt (56) rijdt samen met zijn dochter Lotte (22) vanaf maandag in acht etappes van Pieterburen in Groningen naar de Sint Pietersberg in Limburg. 450 kilometer op de Elliptigo, een combinatie van hardlopen en fietsen. ,,Eigenlijk wilde ik door heel Nederland rijden, maar mijn familie verklaarde me voor gek omdat ik net ben geopereerd”, zegt Van Hasselt.

7 augustus