Van Huub Stapel tot De Kast: zo trapt Theater Koningshof het nieuwe seizoen af

Wie het programmaboekje uitvouwt, ziet al snel een grote verscheidenheid aan artiesten. ,,De afgelopen jaren hebben we bij de samenstelling van het programma vooral geluisterd naar wat het publiek wil, dat sloeg goed aan”, aldus Marjan de Groot, verantwoordelijk voor projecten, marketing en programmering. ,,Met name muziek valt in de smaak, die kaarten gaan altijd hard. Maar ook cabaret is heel populair onder Maassluizers.”

Als highlights worden onder anderen Huub Stapel, Edsilia Rombley en De Kast genoemd. ,,Maar ook over nieuwkomers als Abdelkader Benali en Dorine Wiersma zijn we heel enthousiast.” Vanavond krijgt het publiek een gratis voorproefje van onder anderen The Wanderers, Martijn Kardol en Chris Grem. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Skyhigh

Het theater beleefde in 2018 en 2019 zijn topjaren: ,,De kaartverkoop ging skyhigh, mensen stonden in de rij voor tickets wanneer het programma bekend werd.” Dat na die piek de coronaperiode roet in het eten gooide, was zuur, bekent De Groot. ,,Maar gelukkig merken we dat we een goede basis hebben gelegd waarop we nu kunnen voortborduren. De kaartverkoop blijft, net als het landelijke gemiddelde, ongeveer vijftien procent achter. Maar dan vergelijk je het wel met onze topjaren vlak voor de pandemie. We zijn blij dat ons vaste publiek weer graag bij ons terugkomt.”

Bovendien hebben de afgelopen twee jaar ook mooie inzichten gebracht: ,,We willen nog meer naar buiten, cultuur de stad in brengen. Dat deden we in coronatijd uit noodzaak, maar met projecten op locatie zoals tijdens ‘Schater aan het Water’ en ‘Pas Halverwege’ brengen we nu ook kunst en cultuur naar de mensen toe. Daarmee hopen we uiteraard een zaadje te planten voor het bezoeken van het theater zelf.”

