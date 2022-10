Van kinderen in griezelige outfits tot extreem ‘enge’ huizen: zo vierde de regio Halloween

Met oproepOp diverse plaatsen in de regio werd er afgelopen weekend in de aanloop naar Halloween al flink gegriezeld. Huizen veranderden in een onheilspellende entourage en kinderen liepen als heksen, spoken, zombies en skeletten door de straten. Hier een kleine terugblik. Heb je zelf een griezelige foto gemaakt? Stuur die dan in via het formulier, dat onderaan dit bericht hangt.