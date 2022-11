Van Kurt Cobain tot Mariah Carey: Paul Bergen zette de sterren van toen op de foto

Hij zette Kurt Cobain van Nirvana, Anthony Kiedis - met sok - van Red Hot Chili Peppers en Mariah Carey en nog veel meer grote artiesten op de foto. Het werk van de bekende fotograaf Paul Bergen is te zien in de Tone & Image Gallery in Schiedam.

Paul Bergen is al bijna vier decennia beroepsfotograaf. Al die jaren loopt hij rond in de wereld van jazz, blues en pop. Wim van Zon van de Schiedamse galerie stelt dat kenners al decennia op de hoogte zijn van zijn kwaliteiten, maar zijn doorbraak bij het grote publiek onlangs plaatsvond met het boek Nineties Spirit.

Naast foto's uit dit boek is ook ouder en nieuwer werk van Bergen te zien in de tentoonstelling in Schiedam. Van Zon werkt al twintig jaar samen met Paul Bergen. Hij werkt nog steeds in opdracht van het ANP en verschillende pop- en jazzbladen.

Tentoonstelling

De tentoonstelling is te zien tot en met 27 november en laat een doorsnede zien met opnames die gemaakt zijn op het North Sea Jazz Festival, tijdens Rolling Stones-concerten, bij Toots Thielemans en in de studio bij Herman Brood.

Op zondag 13 november houdt Paul Bergen in de Tone & Image Gallery een signeersessie, om 15.00 uur. Een halfuur later houdt curator Wim van Zon een korte inleiding over het werk van de fotograaf. Zijn boek Nineties Spirit is dan ook de te koop in de galerie. Foto’s uit het boek zijn ook te bestellen als gesigneerde fine art prints.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. De nieuwe galerie is drie maanden geleden geopend en gevestigd in het nieuwe Art Centre Schiedam aan de Lange Nieuwstraat 191. Er zijn muziekfototentoonstellingen te zien en er worden ook lezingen en workshops gehouden. De twee curatoren Peter de Raaf en Wim van Zon zijn in het verleden verantwoordelijk geweest voor jazz- en poptentoonstellingen.

