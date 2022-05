Van met de hand wassen tot de stoommachine: deze wasserij bestaat 200 jaar en maakte alles mee

Bevrij­dings­feest in het Oranjepark in het teken van sport, spel en bewegen voor jongeren

Het bevrijdingsfeest is na een paar zware coronajaren weer terug in Vlaardingen. Dit keer niet bij de Krabbeplas maar in het Oranjepark. ,,En dat blijft zo”, laat organisator Jan Wielaart van Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen weten. ,,Dit feest hoort in het centrum van de stad en niet ver daarbuiten.”

5 mei