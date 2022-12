Van Roermond tot Veendam: liefhebbers uit heel het land melden zich voor proeverij in Jenevermuseum

Zoom? Ho even! Is dat niet iets uit die vervelende coronatijd? Dat klopt maar ten dele, want al ver voor de uitbraak van corona werd deze proeverij al online gehouden. De deelnemers moeten daar wel een proefpakket bestellen bij het Jenevermuseum. ,,We hebben nu al 150 inschrijvingen. Om al die mensen hier tegelijkertijd in de graanzolder te krijgen, wordt wel een beetje problematisch. We hebben het daarom altijd al via zoom gedaan’’, vertelt Marco Spruit Bleeker, woordvoerder van het museum aan de Lange Haven. ,,Mensen kunnen thuis lekker voor de haard en in een luie stoel proeven.’’