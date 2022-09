Van The Kik tot koopjesjagen in de kerk: dit is er te doen tijdens de Schiedamse Brandersfeesten

The Kik opent de Branders­fees­ten in Schiedam

De Rotterdamse band The Kik is de openingsact op de Brandersfeesten in Schiedam, die op vrijdagavond 23 september van start gaan. Na de opening van het festival door Cor Lamers op het Land van Belofte om 20.30 uur, gaat het optreden van The Kik van start.

31 augustus