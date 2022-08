Van wie zijn die teksten in de binnenstad? Schiedam eert literaire grootheden

Het eerbetoon aan de grootheden van de Nederlandse literatuur is een gezamenlijk initiatief van de bibliotheek, het Literair Gezelschap Schiedam en de gemeente. ,,Vorige week zijn ze aangebracht’’, vertelt Jan van Bergen en Henegouwen. Hij is bibliothecaris in de Korenbeurs en verbonden aan het Literair Gezelschap Schiedam.

Maarten Biesheuvel overleed twee jaar geleden op 81-jarige leeftijd. De geboren en getogen Schiedammer kreeg in 2007 de P.C. Hooftprijs voor zijn literaire werk. Biesheuvel werd in 2019 met een feest geëerd in de Korenbeurs, voor zijn tachtigste verjaardag. Zijn regels op het Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat zijn daar nog een uitvloeisel van. Biesheuvel werd geboren aan de Vlaardingerdijk in Schiedam. Hij woonde tot zijn twintigste in de jeneverstad. Hij zat op het Stedelijk Gymnasium, dat aan de Lange Nieuwstraat zat.

Piet Paaltjens

In de Overmaassesteeg, tegenover de Korenbeurs, is de tekst te lezen van Gerard Reve. Ook hij heeft een bijzondere band met Schiedam. Tussen 1975 en 1993 verbleef Reve vaak lange tijd bij zijn Schiedamse vriend Joop Schafthuizen. Schiedammers troffen Reve geregeld aan in de stad met een boodschappentas of zagen hem de Liduina Basiliek ingaan.

Jan van Bergen en Henegouwen schreef samen met Jan Gordijn een boek over Schiedamse jaren van Reve. Hij overleed in 2006.

Het is niet de eerste keer dat schrijvers die een band met Schiedam hebben in het straatbeeld voorkomen. Van Ida Gerhardt en François Haverschmidt (Piet Paaltjens) zijn er al gedichten in de stad te vinden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.