Varend Corso keert terug naar ‘ouderwetse’ route door regio na schrappen subsidie Den Haag

Het Varend Corso heeft daarom besloten de stad links te laten liggen. Het besluit van Den Haag kwam namelijk hard aan, zo zegt woordvoerder Sander Nieuwenhuizen van het Varend Corso. ,,Het is écht heel jammer, want we hebben gemerkt dat de toevoeging van de route door Den Haag het voor deelnemers, sponsors en media nóg completer maakte.”

'Geen kans om uit te bouwen’

De grote wens van de organisatie van het Varend Corso valt dus na één jaar al in duigen. ,,Het publiek was goed in Den Haag, er zaten duizenden toeschouwers langs de kant. Ik heb naast de wethouder gezeten en die was vol verbazing over het corso en wat er allemaal op af kwam. Alles was positief. Het corso was een groot succes en we hebben écht wat neergezet, maar we krijgen niet de kans om het uit te bouwen.”