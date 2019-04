Vechtpartij met hamers en zagen in Schiedam-West

Er was al een verbouwing gaande, waardoor het gereedschap voor het grijpen lag. ,,Wij kregen inderdaad een melding dat er werd gevochten met hamers en zagen. Of dat ook echt het geval is moet nog blijken uit het onderzoek’’, vertelt wijkagent Kees Koopmans. ,,De aanleiding zou zijn dat beide partijen kinderen op dezelfde lagere school hebben zitten en die kinderen hebben ruzie met elkaar. De ene ouder wilde in elk geval even met de ander gaan praten...’’