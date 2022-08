Veel rookontwikkeling door grote brand op zeeschip in Schiedamse haven

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor de brand die tegen 03.00 uur uitbrak. De brandweer heeft specialisten in scheepsbrandbestrijding ingezet. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Meetploegen van de brandweer zijn actief in de nabije omgeving van de brand.

Volgens milieudienst DCMR woedt de brand op het schip de Happy Rover. Om 03.45 uur waren er nog geen klachten over de rook of stank door omwonenden gemeld bij de dienst. Het schip is 138 meter lang en ligt sinds twee weken in de Schiedamse haven. Tegen 05.00 uur ging er een beveiligingsalarm af, waardoor de scheepshoorn even te horen was in de omgeving.