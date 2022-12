Veel schade bij café Proosje in Schiedam na brand, politie gaat uit van brandstichting

Man (30) in buik gestoken bij opstootje in Schiedamse kroeg, leeftijds­ge­noot opgepakt

Een opstootje in een kroeg aan de Hoogstraat in Schiedam is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgelopen op een steekpartij. Een 30-jarige Schiedammer werd in de buik gestoken en is naar het ziekenhuis vervoerd. Politieagenten pakten zaterdagmiddag een verdachte op. Het gaat om een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

26 december