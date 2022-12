Veiling Golden Earring-items levert 11.000 euro op voor Joys MS-behandeling

Koud thuis? In het bedrijfs­res­tau­rant van het stadhuis mag iedereen komen opwarmen

De decembermaand is aangebroken en de temperatuur daalt gestaag. Door de hoge gasprijzen is stoken voor lang niet iedereen een vanzelfsprekendheid. Om die reden stelt de gemeente Maassluis haar Werkcafé in het gemeentehuis open voor inwoners die anders in de kou zitten.

1 december