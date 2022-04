Verdachte (16) bizarre steekpartij langer vast: jongen wordt verdacht van poging doodslag

Gerrit is al 42 jaar de vrolijke badmeester van het Hoekse Badje: ‘Heerlijk om mensen te amuseren’

Een grote glimlach. Dat is het eerste wat opvalt als je naar Gerrit Neuman kijkt. Al 42 jaar is hij de badmeester én een manusje van alles bij het Hoekse Badje. En dat hij zijn werk nog steeds met veel plezier doet is overduidelijk. Even rustig stilzitten kan hij niet. Hij is het liefst de hele dag in de weer.

25 april