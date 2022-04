Verdachte van ‘lucratieve handel’ in QR-codes huilt iedere dag in zijn cel

Ik maak me zorgen over mijn toekomst en over mijn familie. Ik ben nog nooit zolang bij ze vandaan geweest

Zwijgrecht

Sinds zijn aanhouding op 11 december zit R. in voorarrest. Hij heeft nog niets verklaard over zijn vermeende rol, maar volgens zijn advocaat Thomas Felix zal dat op een later moment wel gebeuren.

R. werkte vanaf september voornamelijk als docent en steeds minder voor de GGD. Hij vroeg de rechter of hij het vervolg van zijn strafzaak in vrijheid af mocht wachten. ,,Ik maak me zorgen over mijn toekomst en over mijn familie. Ik ben nog nooit zolang bij ze vandaan geweest. Voor u zit misschien een grote vent, maar ik zit elke dag in tranen in mijn cel.”