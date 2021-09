Verdachten dodelijke drugsdeal Schiedam verklaren allemaal iets anders: ‘Overleden man schoot eerst’

Angelo E. die 26 keer op zijn ex-vrien­din instak, moet 30 maanden zitten en krijgt tbs met dwangver­ple­ging

7 september Angelo E. stak vorig jaar zomer liefst 26 keer met een mes in op zijn ex-vriendin, midden op straat in Schiedam. Zij had wonden in haar gezicht, nek, hals en borst. Daarvoor moet hij nu 30 maanden de gevangenis in. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Verder moet de 51-jarige Schiedammer zijn ex een schadevergoeding van ruim 12.500 euro betalen.